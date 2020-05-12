Коронавирус

7 канал Красноярск7 канал КрасноярскГубернатор Усс обратился к жителям Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к гражданам. Он рассказал о помощи гражданам в период самоизоляции, о том, как край будет возвращается к нормальной жизни и о ситуации с заражёнными вахтовиками.
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Губернатор Усс обратился к жителям Красноярского края

7 канал Красноярск05:35

В Красноярском крае отложили ослабление ограничений по коронавирусу

РИА Новости05:11

Обращение губернатора Александра Усса к жителям Красноярского края

Наш Красноярский край04:38

Ослабление ограничений по COVID-19 пока приостановлено

ДЕЛА.ru05:00

Александр Усс назвал условия снятия коронавирусных ограничений в крае

Newslab.ru04:42

Обращение губернатора Александра Усса: текстовая расшифровка

ТВ-Енисей04:40

Александр Усс рассказал о перспективах снятия режима самоизоляции

Городские новости. Красноярск05:02
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Здоровье

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров

Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
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Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
4K
Политика

США и Китай намерены обрушить мировую экономику

Китай с каждым днем все больше исключает возможность компромиссного урегулирования разногласий и намерен перейти к решительным действиям по разрушению американской экономики в случае отказа от обязательств по масштабной закупке товаров и услуг в США.
Экономика сегодня 09:54
27
Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса, обойдя Испанию (число заразившихся там составляет 227436), пишет ТАСС.
Столица на Онего 03:53
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Игры

В вакансиях Sony обнаружена информация о сроках релиза PlayStation 5

3DNews 09:31
2
Общество

ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн 06:43
2
Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

Губернатор Липецкой области 12 мая на заседании оперативного штаба, предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области.
Kursk.com 09:20
9
Футбол

«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года

"Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.
РИА Новости 06:46
Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
779
Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
8
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
987
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 05:00
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Наука

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Результаты научной работы, раскрывающей истинное происхождение коронавируса, опубликованы в журнале Current Biology.
Lenta.ru 09:50
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Политика

В Дагестане будет введён «масочный и перчаточный режим»

Глава Дагестана Владимир Васильев в эфире телеканала РГВК «Дагестан» сообщил, что в республике, помимо «масочного» будет введён «перчаточный» режим.
Черновик 09:35
2
Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv 08:27
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Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
159
Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
2,9K
Общество

ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка».
РБК 09:38
5
Происшествия

Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей

В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
1K
Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

Российская газета 08:57
131
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
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Музыка

Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров

Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
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Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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Технологии

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
10
Общество

Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
516
Футбол

Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина

Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:06
Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
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Александр Викторович Усс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик и учёный-правовед. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018. Член партии «Единая Россия».
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