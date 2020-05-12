Коронавирус
7 канал КрасноярскГубернатор Усс обратился к жителям Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к гражданам. Он рассказал о помощи гражданам в период самоизоляции, о том, как край будет возвращается к нормальной жизни и о ситуации с заражёнными вахтовиками.
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Здоровье
Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров
Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Политика
США и Китай намерены обрушить мировую экономику
Китай с каждым днем все больше исключает возможность компромиссного урегулирования разногласий и намерен перейти к решительным действиям по разрушению американской экономики в случае отказа от обязательств по масштабной закупке товаров и услуг в США.
Экономика сегодня 09:54
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса, обойдя Испанию (число заразившихся там составляет 227436), пишет ТАСС.
Столица на Онего 03:53
Общество
ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми
О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн 06:43
Общество
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
Губернатор Липецкой области 12 мая на заседании оперативного штаба, предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области.
Kursk.com 09:20
Футбол
«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года
"Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.
РИА Новости 06:46
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
Экономика
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов
В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 05:00
Наука
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Результаты научной работы, раскрывающей истинное происхождение коронавируса, опубликованы в журнале Current Biology.
Lenta.ru 09:50
Политика
В Дагестане будет введён «масочный и перчаточный режим»
Глава Дагестана Владимир Васильев в эфире телеканала РГВК «Дагестан» сообщил, что в республике, помимо «масочного» будет введён «перчаточный» режим.
Черновик 09:35
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка».
РБК 09:38
Происшествия
Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей
В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
Российская газета 08:57
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Технологии
В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Футбол
Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:06
Экономика
«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей
По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35