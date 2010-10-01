Общество

7 канал Красноярск7 канал КрасноярскГубернатор Усс обратился к жителям Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к гражданам. Он рассказал о помощи гражданам в период самоизоляции, о том, как край будет возвращается к нормальной жизни и о ситуации с заражёнными вахтовиками.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В Красноярском крае рассказали о последствиях вспышки коронавируса в районе

REGNUM06:35

Обращение губернатора Александра Усса к жителям Красноярского края

Наш Красноярский край04:38

Александр Усс рассказал о перспективах снятия режима самоизоляции

Городские новости. Красноярск05:02

Ослабление ограничений по COVID-19 пока приостановлено

ДЕЛА.ru05:00

Обращение губернатора Александра Усса: текстовая расшифровка

ТВ-Енисей04:40

Губернатор Усс обратился к жителям Красноярского края

7 канал Красноярск05:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
42
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
384
Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
5,6K
Общество

Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного минимума

В Москве индекс самоизоляции днем 12 мая снизился до рекордного минимума - отметки в 2,3 с 3,6 утром.
РЕН ТВ 06:25
1
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
40
Общество

Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» ожидается к 24 мая

Берлин, 12 мая 2020, 10:29 — REGNUM Окончательное решение по «Северному потоку — 2» и газовой директиве ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) вынесет до 24 мая.
REGNUM 03:29
2
Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
368
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
2,5K
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
21
Хоккей

Александр Бурмистров: «К разумным тратам приучился в Америке – у меня был личный финансист»

Воспитанник "Ак Барса" в третий раз вернулся в родной клуб В сезоне 2017/18 нападающий Александр Бурмистров в составе "Ак Барса" стал обладателем Кубка Гагарина, однако в ноябре 2018-го был обменян в "Салават Юлаев" и провел полтора сезона в Уфе.
БИЗНЕС Online 01:20
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
278
Гаджеты

Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro

ToDay News Ufa 10 мая в 09:52
63
Хоккей

Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ

По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9).
ТАСС вчера в 23:30
4
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
169
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
23
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,2K
Здоровье

Китайские врачи рассказали, как правильно проветривать квартиру

Специалисты отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что проветривать помещение нужно около 20–30 минут три–четыре раза в день.
Вечерняя Москва 04:50
Экономика

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
1
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
40
Общество

Нуждающиеся семьи получат разовую выплату на ребенка

NewInform вчера в 09:41
Общество

В России пять журналистов умерли от коронавируса

Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
РИА Новости 04:22
15
Политика

Саакашвили призвал США к реформам на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, назначенный на пост главы Национального комитета реформ, призвал американское посольство и Агенство по международному развитию (USAID) к более тесному сотрудничеству в проведении реформ на Украине.
Lenta.ru 06:33
Происшествия

В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

Российская газета 02:59
295
Гаджеты

LG представит смартфон Wing с вращающимся дисплеем

OAnews 05:15
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
645
Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru вчера в 08:53
77
Здоровье

Российский препарат от коронавируса проходит клинические испытания

Российский препарат от COVID-19 испытывают уже 11 центров, наблюдая положительную динамику.
ПолитРоссия 05:33
7
Общество

Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток

Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Викторович Усс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик и учёный-правовед. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018. Член партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное