Общество

7 канал Красноярск7 канал КрасноярскГубернатор Усс обратился к жителям Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к гражданам. Он рассказал о помощи гражданам в период самоизоляции, о том, как край будет возвращается к нормальной жизни и о ситуации с заражёнными вахтовиками.
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Александр Усс
По рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте. Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован – мы сможем вернуться к прежним планам.
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Российский государственный деятель, политик и учёный-правовед. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018. Член партии «Единая Россия».
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