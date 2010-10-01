Общество
7 канал КрасноярскГубернатор Усс обратился к жителям Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к гражданам. Он рассказал о помощи гражданам в период самоизоляции, о том, как край будет возвращается к нормальной жизни и о ситуации с заражёнными вахтовиками.
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По рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте. Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован – мы сможем вернуться к прежним планам.
— Александр Усс, российский политикТВК 05:25
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Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Экономика
Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Общество
В Красноярском крае вводят масочный режим
Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим.
Городские новости. Красноярск 04:49
Авто
BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d(249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). При этом цены на локализованные кроссоверы оказались даже выше, чем на машины немецкой сборки.
Автоновости дня 04:44
Общество
Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски
Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
Происшествия
Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом
На днях в деле появились новые обстоятельства: прокуратура Якутска официально заявила, что для умерщвления животных были использованы два препарата, и Центр защиты прав животных "ВИТА" обратился к главе Анестезиологического ветеринарного общества России Евгению Корнюшенкову с просьбой описать их действие.
Интерфакс вчера в 06:12
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного уровня
Индекс самоизоляции в Москве во вторник днем опустился до рекордно низкой отметки 2,2. Это значит, что на улице очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 07:16
Энергетика
В России снизились розничные цены на бензин
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр.
Коммерсантъ 05:57
Общество
ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка
Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
Росбалт 07:53
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Происшествия
Основатель «Омбудсмена полиции» госпитализирован из изолятора
8 мая господина Воронцова арестовали по делу о вымогательстве 300 тыс. руб. "В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую и он был госпитализирован в 20-ю больницу", — говорится в сообщении господина Бадамшина в Telegram-канале "ВЛагерь".
Коммерсантъ вчера в 07:57
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
Общество
Радаев высказался об открытии в Саратовской области торговых центров
Напомним, что под «первым этапом» губернатор имеет поэтапный план выхода из ограничительных мер пандемии.
Четвертая Власть 06:05
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Политика
В Польше отреагировали на слова Владимира Путина о развитии армии России
В Польше отреагировали на заявление президента России о продолжении развития и совершенствования Вооружённых сил страны.
Военное обозрение вчера в 01:29
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Авто
Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер
Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня вчера в 12:35
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Шоу-бизнес
Прилучный получил штрафов на 19,5 тысяч рублей во время самоизоляции
Экспресс газета 07:28
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Здоровье
Всё более тяжелыми становятся формы коронавируса в Ивановской области
Настораживающий факт: вместе с ростом числа заболевших в Ивановской области отмечается утяжеление форм коронавируса.
Кстати.News 06:57
Политика
Путин примет участие в смотре марша Президентского полка
Коммерсантъ 09 мая в 04:58
Энергетика
ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи
Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM вчера в 12:02