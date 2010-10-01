По рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте. Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован – мы сможем вернуться к прежним планам.

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к гражданам. Он рассказал о помощи гражданам в период самоизоляции, о том, как край будет возвращается к нормальной жизни и о ситуации с заражёнными вахтовиками.

Политика Дмитрий Песков заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом. 181

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 15

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Общество В Красноярском крае вводят масочный режим Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим. 41

Авто BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6 Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d(249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). При этом цены на локализованные кроссоверы оказались даже выше, чем на машины немецкой сборки. 5

Общество Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. 48

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