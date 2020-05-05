Экономика
TV ГубернияГубернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19
Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus
Блокнот Воронежвчера в 11:14
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Общество
Находку закроют на карантин из-за коронавируса
С 8 мая в Находке будет введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, 6 мая сообщили в пресс-службе правительства Приморского края на официальном правительственном сайте.
ИА Красная Весна 00:49
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
Политика
Участие Мишустина в совещании с Путиным по коронавирусу не планируется
Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета вчера в 03:57
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Политика
Юрий Шалабаев назначен первым замглавы Нижнего Новгорода
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил первым заместителем главы города Юрия Шалабаева, сообщили в пресс-службе администрации.
Коммерсантъ Нижний Новгород 03:25
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Экономика
«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»
Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 – т. е. бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
Обладательница самых больших губ снова их увеличила
Обладательница гигантских губ рассказала, что 28 апреля она снова вколола в губы гиалуроновую кислоту.
АМИТЕЛ 03:28
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 76 человек
Екатеринбург, 6 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 76 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:04
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru вчера в 15:29
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Здоровье
2852 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
По состоянию на 4 мая, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом, из них 10 581 - за последние сутки.
АПН - Нижний Новгород 04 мая в 05:10
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Кино
Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети
Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
Трамп в письме Путину назвал саммит «ядерной пятерки» хорошей идеей
Президент США Дональд Трамп передал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором назвал хорошей идеей проведение саммита «ядерной пятерки» (постоянных членов Совета безопасности ООН — Великобритании, Китая, России, США и Франции).
Коммерсантъ 03:56
Общество
В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса
На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
Культура
Автор «Сумерек» подтвердила дату выхода новой книги
Телеканал 360° вчера в 22:19
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Экономика
«Россети» за 2019 год выплатят 23 миллиарда дивидендов
Сумма почти в 4 раза превышает дивиденды за всю историю компании Компания "Россети" по итогам 2019 года планирует направить на выплату дивидендов 23 млрд рублей с учетом промежуточных дивидендов за первый квартал прошлого года в размере 5 млрд.
Правда УрФО 04:09
Гаджеты
Xiaomi скоро начнёт международное тестирование MIUI 12
Компания Xiaomi начала закрытое тестирование фирменной прошивки MIUI 12 ещё 27 апреля, но только для китайской версии.
iXBT.com 04 мая в 03:41
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 04 мая в 12:30