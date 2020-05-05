Губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался о доходах за 2019 год.

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

Общество Находку закроют на карантин из-за коронавируса С 8 мая в Находке будет введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, 6 мая сообщили в пресс-службе правительства Приморского края на официальном правительственном сайте. 61

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 172

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне. 25

Общество Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод. 4

Общество В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах. 206

Политика Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. 708

Политика Юрий Шалабаев назначен первым замглавы Нижнего Новгорода Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил первым заместителем главы города Юрия Шалабаева, сообщили в пресс-службе администрации. 14

Экономика «Растратить ФНБ за два года было бы неправильно» Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 – т. е. бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис. 1

Общество Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком. 139

Общество 60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19. 13

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. 619

Политика Латвия назвала себя «донором» СССР Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс. 838

Здоровье 2852 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области По состоянию на 4 мая, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом, из них 10 581 - за последние сутки. 146

Общество В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ. 252

Кино Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.

Политика Трамп в письме Путину назвал саммит «ядерной пятерки» хорошей идеей Президент США Дональд Трамп передал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором назвал хорошей идеей проведение саммита «ядерной пятерки» (постоянных членов Совета безопасности ООН — Великобритании, Китая, России, США и Франции). 3

Общество В Псковской области ограничили карантинные меры В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. 60

Экономика «Россети» за 2019 год выплатят 23 миллиарда дивидендов Сумма почти в 4 раза превышает дивиденды за всю историю компании Компания "Россети" по итогам 2019 года планирует направить на выплату дивидендов 23 млрд рублей с учетом промежуточных дивидендов за первый квартал прошлого года в размере 5 млрд. 1