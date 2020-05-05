Экономика

TV ГубернияTV ГубернияГубернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался о доходах за 2019 год.
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19

Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus

Блокнот Воронежвчера в 11:14

Доходы губернатора Воронежской области в 2019 году выросли на 1,1 млн

ТАССвчера в 10:51

Александр Гусев раскрыл свои доходы за 2019 год

De Factoвчера в 10:15

Воронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион

Вести Воронежвчера в 09:34

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

REGNUMвчера в 09:27

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

TV Губерниявчера в 09:21
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Общество

Находку закроют на карантин из-за коронавируса

С 8 мая в Находке будет введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, 6 мая сообщили в пресс-службе правительства Приморского края на официальном правительственном сайте.
ИА Красная Весна 00:49
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
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Политика

Участие Мишустина в совещании с Путиным по коронавирусу не планируется

Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
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Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
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Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета вчера в 03:57
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Политика

Юрий Шалабаев назначен первым замглавы Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил первым заместителем главы города Юрия Шалабаева, сообщили в пресс-службе администрации.
Коммерсантъ Нижний Новгород 03:25
14
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Экономика

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле $15 – т. е. бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис.
Ведомости вчера в 17:00
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Общество

Обладательница самых больших губ снова их увеличила

Обладательница гигантских губ рассказала, что 28 апреля она снова вколола в губы гиалуроновую кислоту.
АМИТЕЛ 03:28
15
Общество

Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
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Общество

60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области

По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31
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Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 76 человек

Екатеринбург, 6 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 76 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:04
1
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru вчера в 15:29
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Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
838
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
69
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
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Здоровье

2852 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

По состоянию на 4 мая, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом, из них 10 581 - за последние сутки.
АПН - Нижний Новгород 04 мая в 05:10
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Происшествия

Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru вчера в 15:24
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Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
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Кино

Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети

Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM вчера в 05:28
Политика

Трамп в письме Путину назвал саммит «ядерной пятерки» хорошей идеей

Президент США Дональд Трамп передал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором назвал хорошей идеей проведение саммита «ядерной пятерки» (постоянных членов Совета безопасности ООН — Великобритании, Китая, России, США и Франции).
Коммерсантъ 03:56
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Общество

В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса

На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
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Культура

Автор «Сумерек» подтвердила дату выхода новой книги

Телеканал 360° вчера в 22:19
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Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
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Экономика

«Россети» за 2019 год выплатят 23 миллиарда дивидендов

Сумма почти в 4 раза превышает дивиденды за всю историю компании Компания "Россети" по итогам 2019 года планирует направить на выплату дивидендов 23 млрд рублей с учетом промежуточных дивидендов за первый квартал прошлого года в размере 5 млрд.
Правда УрФО 04:09
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Гаджеты

Xiaomi скоро начнёт международное тестирование MIUI 12

Компания Xiaomi начала закрытое тестирование фирменной прошивки MIUI 12 ещё 27 апреля, но только для китайской версии.
iXBT.com 04 мая в 03:41
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Происшествия

Полиция начала проверку видео с погоней за нарушителем в районе Гольяново

РБК 04:26
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 04 мая в 12:30
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