Экономика
TV ГубернияГубернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19
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В Минпросвещения назвали возможной отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
Ореанда-Новости вчера в 09:34
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Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
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Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
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Lenta.ru 03:03
Общество
Почему в Алтайском крае хотят ввести масочный режим
Заместитель Руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что ведомство направило в оперштаб предложения по введению в регионе масочного режима.
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В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков
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Технологии
В Британии обнаружили 12 штаммов коронавируса
В Британии обнаружили 12 штаммов коронавируса Ученые проанализировали геномы смертельного вируса у 260 инфицированных пациентов по всей стране.
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Футбол
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Матч ТВ 04:15
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«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
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Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
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Муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы
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Пятый канал 04:11
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
Кино
Скончалась актриса Татьяна Паркина
В возрасте 68 лет скончалась советская и российская актриса; певица Татьяна Паркина. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
Московский Комсомолец 07:40
Политика
Песков воздержался от оценки проекта США по добыче ископаемых на Луне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался дать оценку проекту США о создании международного договора о добыче ископаемых на Луне.
Известия 07:55
Происшествия
Замминистра строительства Челябинской области подозревают в коррупции
4 апреля суд Челябинска избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня. Расследование дела продолжается.
РЕН ТВ 08:15
Политика
Песков оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Песков отметил, что однозначных заявлений не может быть, поскольку вирус изучается, идет обмен информацией.
РИА Новости 07:35
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Губернатор Куйвашев продлит режим самоизоляции как минимум до 19 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что режим самоизоляции продлят как минимум на неделю после майских праздников.
АиФ Урал вчера в 09:31
Политика
Глава МИД Украины раскрыл новую концепцию «деоккупации» Крыма
Киев подготовил трехэтапную стратегию по возвращению Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 05:53
Здоровье
В Саратовской области на карантин закроют еще один район
Краснокутский район Саратовской области планируют закрыть на карантин.
Регион 64 05:44
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова выявили коронавирус
Газета.Ru 06:31
Общество
Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров
В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
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Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Общество
Всплеском туберкулеза грозит борьба с коронавирусом
Минимум 1,4 млн человек могут умереть от туберкулеза из-за введенных властями карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса, заявили исследователи партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса, пишет The Guardian.
Live24 07:14
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 04 мая в 02:11
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В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
Cyber.sports.ru вчера в 12:51