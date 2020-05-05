Губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался о доходах за 2019 год.

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

Общество Неравные условия: в Госдуме предлагают отменить ЕГЭ-2020 Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что Единый государственный экзамен в этом году необходимо отменить, так как возможности школьников на дистанционном обучении не равны.

Шоу-бизнес Илон Маск в шестой раз стал отцом Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes. 9

Общество В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.

Общество Космонавты оценили идею съемок фильма с Томом Крузом на МКС Космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский оценили идею съемок нового фильма с актером Томом Крузом на борту Международной космической станции (МКС). 13

Общество Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря. 29

Происшествия В Петербурге объявлен в розыск пранкер, срывавший онлайн-уроки Санкт-Петербург, 6 мая 2020, 12:45 — REGNUM Объявлен в розыск автор YouTube-канала, в отношении которого возбуждено уголовное дело за срыв дистанционного обучения петербургских школьников во время пандемии коронавируса. 6

Политика Против экс-генпрокурора Украины Рябошапки завели уголовное дело Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки по подозрению в предоставлении недостоверной декларации.

Происшествия Баир Жамбалов «полетел» с поста вице-спикера Хурала Бурятии Голосование по подследственному Баиру Жамбалову было тайным Ставшим обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку Баир Жамбалов лишён поста заместителя председателя Народного Хурала Бурятии. 4

Экономика Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября. 340

Политика Путин выступит перед совещанием по коронавирусу Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом.

Экономика «Растратить ФНБ за два года было бы неправильно» Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге. 2

Футбол Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х» Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.

Футбол Первый клуб Понсе требует расследовать переход аргентинца в «Спартак» Обстоятельства перехода аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской «Ромы» в московский «Спартак» в летнее трансферное окно 2019 года будут расследованы.