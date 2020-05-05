Экономика
TV ГубернияГубернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19
Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus
Блокнот Воронежвчера в 11:14
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Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Общество
Неравные условия: в Госдуме предлагают отменить ЕГЭ-2020
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что Единый государственный экзамен в этом году необходимо отменить, так как возможности школьников на дистанционном обучении не равны.
Вести.Ru 07:19
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Единоборства
Александр Емельяненко хочет бой с Майком Тайсоном
Напомним, что в конце апреля Майк Тайсон рассказал, что хочет провести несколько благотворительных боёв.
FightCard.ru 03:51
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Общество
Губернатор Куйвашев продлит режим самоизоляции как минимум до 19 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что режим самоизоляции продлят как минимум на неделю после майских праздников.
АиФ Урал вчера в 09:31
Политика
Песков рассказал о снятии ограничительных мер в России
Ранее "ФедералПрессс" сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что будет делать Владимир Путин в День Победы.
ФедералПресс 04 мая в 08:50
Общество
Космонавты оценили идею съемок фильма с Томом Крузом на МКС
Космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский оценили идею съемок нового фильма с актером Томом Крузом на борту Международной космической станции (МКС).
Газета.Ru 06:45
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Происшествия
СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет поставил точку в расследовании уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Российская газета 03:20
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Происшествия
В Петербурге объявлен в розыск пранкер, срывавший онлайн-уроки
Санкт-Петербург, 6 мая 2020, 12:45 — REGNUM Объявлен в розыск автор YouTube-канала, в отношении которого возбуждено уголовное дело за срыв дистанционного обучения петербургских школьников во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:45
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Против экс-генпрокурора Украины Рябошапки завели уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки по подозрению в предоставлении недостоверной декларации.
Украина.ру 06:07
Общество
Брянщина по противодействию коронавирусу вошла в топ-3 регионов
Регион вошел в ТОП-3 по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.
БрянскToday 05:55
Происшествия
Баир Жамбалов «полетел» с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Голосование по подследственному Баиру Жамбалову было тайным Ставшим обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку Баир Жамбалов лишён поста заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.
Байкал-Daily 05:20
Путешествия
В России с 1 июля запускаются туристические чартеры в Анапу
Летом этого года впервые в истории российского туризма появятся чартеры в Анапу.
Новая Кубань 06:54
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
Экономика
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Политика
Путин выступит перед совещанием по коронавирусу
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом.
Коммерсантъ 07:24
Экономика
«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»
Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге.
Ведомости вчера в 17:00
Футбол
Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»
Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.
Чемпионат вчера в 13:17
Футбол
Первый клуб Понсе требует расследовать переход аргентинца в «Спартак»
Обстоятельства перехода аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской «Ромы» в московский «Спартак» в летнее трансферное окно 2019 года будут расследованы.
RT на русском 07:18
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Общество
В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19
Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
Общество
В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора
Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
Политика
Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой»
Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.
REGNUM 06:51