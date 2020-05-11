Как показали эти недели, мы сделали последовательный выбор: запустив значительную часть экономики и не допустив всплеска заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 11 мая в Воронежской области зафиксирована самая низкая заболеваемость среди всех регионов ЦФО.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал сегодняшнее большое послание президента РФ к гражданам в связи с коронавирусом.

Политика Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 148

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Кино Сериал «Американская история ужасов» получил спин-офф Спин-офф получил название «Американские истории ужасов». Картина на данный момент уже находится в разработке.

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Общество Губернатор Ленобласти Дрозденко переболел коронавирусом В понедельник, 11 мая, стало известно, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко переболел коронавирусом. 262

Здоровье За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом. 1K

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Общество В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте". 97

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 443

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