Политика
Гудвилл.онлайнГубернатор Воронежской области прокомментировал послание президента
Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал сегодняшнее большое послание президента РФ к гражданам в связи с коронавирусом.
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Как показали эти недели, мы сделали последовательный выбор: запустив значительную часть экономики и не допустив всплеска заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 11 мая в Воронежской области зафиксирована самая низкая заболеваемость среди всех регионов ЦФО.
— Александр Гусев, российский политикАргументы недели 11:53
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Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Кино
Сериал «Американская история ужасов» получил спин-офф
Спин-офф получил название «Американские истории ужасов». Картина на данный момент уже находится в разработке.
Inc-news.ru 15:40
Здоровье
В Приморье коронавирус выявили у еще 48 человек
По состоянию на утро 10 мая в Приморье официально подтверждено 856 случаев заражения COVID-19, 71 человек находится в тяжелом состоянии, 11 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 10 человек скончались, 193 пациента справились с инфекцией и выписаны из медучреждений.
ИА Красная Весна 09 мая в 22:01
Общество
Губернатор Ленобласти Дрозденко переболел коронавирусом
В понедельник, 11 мая, стало известно, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко переболел коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 06:49
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции
По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
Футбол
Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»
Бомбардир.ру 17:44
Здоровье
За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных
По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 07:06
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Общество
В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".
РЕН ТВ 12:38
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Футбол
Защитник «Тоттенхэма» Роуз выступил против возобновления сезона в АПЛ
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз высказал свое мнение о возможном возобновлении сезона в АПЛ.
Metaratings 17:41
Футбол
Журнал So Foot изобразил Роналду, Неймара, Погба и Гризманна в роли танцующих гробовщиков
Французский журнал So Foot представил необычную обложку нового выпуска с участием известных игроков «Ювентуса», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».
Чемпионат 18:20
Политика
Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
Авто
В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 09 мая в 00:18
Кино
Приквел «Дюны» станет комиксом
Studios анонсировала выпуск комикса под названием "Дюна: Дом Атрейдес", который будет создан по мотивам одноименного литературного произведения, выпущенного в 1999 году.
Kinonews.ru 16:48
Футбол
«Зенит-ТВ» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА
Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в каждом из которых примут участие футболисты золотого состава «Зенита» — те, кто прошел путь от победы над «ВиОном» во втором квалификационном раунде до незабываемых моментов триумфа в Манчестере и Монако.
Спорт-Экспресс 12:55
Путешествия
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны.
РИА Новости 14:35
Кино
20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»
RT на русском 02:10
Культура
Умер актер Джерри Стиллер — отец Бена Стиллера
Salt Mag 08:07
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС.
News.ru 10:30
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
В Волгоградской области вводится обязательный масочный режим
Как сообщили Волжский.ру в оперштабе, с 14 мая жителям разрешат индивидуальные прогулки и занятие спортом на свежем воздухе.
Волжский.ру 11:01
Наука
К концу столетия уровень моря поднимется на метр
Evo-rus.com 01:31
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов озвучил размер пенсии
Gazeta.SPb 17:37
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02