Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСамый молодой губернатор России заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 31 июля.
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Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом

Тюменские известия04:27

Самый молодой губернатор Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом

РИА Новости04:44
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Дмитрий Андреевич Артюхов
Российский политик
Российский хозяйственный и политический деятель. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа с 9 сентября 2018.
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