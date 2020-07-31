Коронавирус
Lenta.ruСамый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 31 июля.
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом
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