Андрея Кефера назначил первым заместителем председателя правительства Забайкальского края губернатор региона Александр Осипов 24 июля, сообщает пресс-служба правительства края. Кефер до этого исполнял обязанности вице-премьера и курировал региональное министерство финансов.

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении человека "Задержаны подозреваемые в жестоком избиении и насильном удержании молодого мужчины, которого увезли с заправки в Невском районе, удерживали в гараже и требовали деньги", - сказано в сообщении. 1

Кино Крис Эванс считает, что фильмы Marvel заслуживают престижных наград В течение практически десятилетия Крис Эванс играл Стива Роджерса/Капитана Америку в фильмах Marvel, начиная с фильма «Капитан Америка: Первый мститель» 2011 года и заканчивая «Мстителями: Финал» прошлого года.

Общество Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие. 46

Происшествия Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева. 11

Политика МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». 8

Общество Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом "Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко. 9

Происшествия На Украине силовики ищут подозреваемого в захвате заложника Полтава, Украина, 24 июля 2020, 10:32 — REGNUM В Полтавской области украинские силовики проводят операцию по поимке Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и захвате заложника.

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию. 1,8K

Общество Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое Равномерный цвет и отсутствие кристалликов льда является признаком хорошего мороженого, сообщают в Роскачестве 24 июля на своем сайте. 5

Космос Астрономы опубликовали фото летнего Сатурна Астрономы говорят, что это сезонные особенности, которые, по-видимому, приходят и уходят с каждым ежегодным наблюдением.

Политика В Госдуме назвали давлением призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал неприемлемым обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

Футбол Хавертц согласовал с «Челси» 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро 21-летний немец договорился с лондонским клубом о 5-летнем контракте с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.

Политика В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).

Общество Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе. 455

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 522

Общество Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. 80

Технологии Томичи смогут дистанционно следить за здоровьем через сервис МегаФона "МегаФон" запускает новый цифровой сервис на базе платформы интернета вещей, который позволяет врачам проводить мониторинг состояния здоровья пациентов через диагностические приборы, подключенные к интернету; первым стало доступно решение для мониторинга пациентов с гипертонией, сообщает в четверг пресс-служба компании. 18