Общество
ИА Красная ВеснаГубернатор Забайкалья назначил Андрея Кефера первым вице-премьером
Андрея Кефера назначил первым заместителем председателя правительства Забайкальского края губернатор региона Александр Осипов 24 июля, сообщает пресс-служба правительства края. Кефер до этого исполнял обязанности вице-премьера и курировал региональное министерство финансов.
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Кон прокомментировал назначение Кефера на должность первого зампреда
Московский Комсомолец Читавчера в 22:52
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Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении человека
"Задержаны подозреваемые в жестоком избиении и насильном удержании молодого мужчины, которого увезли с заправки в Невском районе, удерживали в гараже и требовали деньги", - сказано в сообщении.
РИА Новости 03:23
Кино
Крис Эванс считает, что фильмы Marvel заслуживают престижных наград
В течение практически десятилетия Крис Эванс играл Стива Роджерса/Капитана Америку в фильмах Marvel, начиная с фильма «Капитан Америка: Первый мститель» 2011 года и заканчивая «Мстителями: Финал» прошлого года.
Popcornnews.ru 03:00
Общество
Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт
В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Общество
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом
"Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
РИА Новости 03:21
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Происшествия
На Украине силовики ищут подозреваемого в захвате заложника
Полтава, Украина, 24 июля 2020, 10:32 — REGNUM В Полтавской области украинские силовики проводят операцию по поимке Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и захвате заложника.
REGNUM 03:32
Шоу-бизнес
Жена Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
Певец Александр Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря, рассказала порталу "WomanHit" супруга артиста Алена Буйнова.
РИА Новости вчера в 17:39
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое
Равномерный цвет и отсутствие кристалликов льда является признаком хорошего мороженого, сообщают в Роскачестве 24 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 01:28
Армия и оружие
Ереван призывает Азербайджан отказаться от применения силы
«Азербайджан должен публично отказаться от применения силы и предпринять заслуживающие доверия шаги для прекращения антиармянской риторики», – добавил он.
Независимая газета вчера в 12:36
Космос
Астрономы опубликовали фото летнего Сатурна
Астрономы говорят, что это сезонные особенности, которые, по-видимому, приходят и уходят с каждым ежегодным наблюдением.
Популярная механика 03:29
Политика
В Госдуме назвали давлением призыв британского теневого министра к Ofcom пересмотреть лицензию RT
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал неприемлемым обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
RT на русском 02:55
Политика
ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.
REGNUM вчера в 23:56
Футбол
Хавертц согласовал с «Челси» 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро
21-летний немец договорился с лондонским клубом о 5-летнем контракте с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 23:12
Политика
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости вчера в 17:01
Общество
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.
Интерфакс 01:19
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Общество
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Известия вчера в 18:14
Технологии
Томичи смогут дистанционно следить за здоровьем через сервис МегаФона
"МегаФон" запускает новый цифровой сервис на базе платформы интернета вещей, который позволяет врачам проводить мониторинг состояния здоровья пациентов через диагностические приборы, подключенные к интернету; первым стало доступно решение для мониторинга пациентов с гипертонией, сообщает в четверг пресс-служба компании.
РИА Томск вчера в 23:00
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa вчера в 11:52
Происшествия
В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
РИА Новости вчера в 03:23
Религия
В соборе Святой Софии впервые за 86 лет пройдет пятничный намаз
Как известно, именно президент Турции решил сделать древний христианский собор в Стамбуле мечетью.
RuNews24.ru 02:39
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Происшествия
В Москве подрались уроженцы Азербайджана и Армении: громили машины
В московском Марьино ночью уроженцы Азербайджана останавливали и громили машины с армянскими номерами.
Московский Комсомолец 03:13