РБКГубернатор бразильского штата заявил о приостановке поставок «Спутника V»О том, что Бразилия откажется от поставок «Спутника V», министр здравоохранения республики Марсело Кейрога заявил в середине июля.РБКСреди причин такого решения указывались дополнительные требования регулятора относительно параметров национальных испытаний российской вакцины, отличные от тех, что предъявлялись к другим иностранным препаратам.ТАССВ начале июня Anvisa разрешило импорт и ограниченную вакцинацию в Бразилии "Спутником V", которая должна охватывать не более 1% населения штатов, куда препарат будет поставляться.ТАССВсего разрешения на импорт «Спутника V» запросили 16 бразильских штатов, но только четыре согласились на использование вакцины при соблюдении условий ANVISA.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКПрофильГазета.RuLife.ruВечерняя МоскваРосбалтПодробнее о событииГлавные новости к утру 6 августаКоммерсантъ00:05Бразильский регулятор опроверг сообщения о введении новых условий для импорта вакцины «Спутник V»РИА Новости19:31Поставки «Спутника V» в Бразилию откладываются из-за ограниченийSmotrim.ruвчера в 15:11Северо-восточные штаты Бразилии отказались от импорта российской вакцины «Спутник V»Эхо Москвы19:08Губернатор бразильского штата заявил о приостановке поставок «Спутника V»РБК17:40Бразильский регулятор заявил, что не менял параметры национальных испытаний «Спутника V»ТАСС20:14Бразилия отложила поставку 37 млн доз «Спутника V» на неопределенный срокФонтанка.Рувчера в 15:03Показать ещёОценить110Поделиться