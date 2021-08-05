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Губернатор бразильского штата заявил о приостановке поставок «Спутника V»

О том, что Бразилия откажется от поставок «Спутника V», министр здравоохранения республики Марсело Кейрога заявил в середине июля.
РБК
Среди причин такого решения указывались дополнительные требования регулятора относительно параметров национальных испытаний российской вакцины, отличные от тех, что предъявлялись к другим иностранным препаратам.
ТАСС
В начале июня Anvisa разрешило импорт и ограниченную вакцинацию в Бразилии "Спутником V", которая должна охватывать не более 1% населения штатов, куда препарат будет поставляться.
ТАСС
Всего разрешения на импорт «Спутника V» запросили 16 бразильских штатов, но только четыре согласились на использование вакцины при соблюдении условий ANVISA.
РБК

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