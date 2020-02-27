Губернатор области Алексей Текслер и глава ассоциации работодателей Виктор Рашников выразили такое мнение, что южноуральское бизнес-сообщество может повлиять на рост доходов населения, опережающий рост цен, и, как следствие, это повлечёт увеличение внутреннего спроса, что скажется на росте экономических показателей.

Губернатор говорит с бизнесменами о росте зарплат южноуральцев

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Финансы Снижение цен на нефть ниже $50 за баррель усилит давление на рубль Сегодня, 28 февраля 2020 года, стало известно, что в случае снижения цен на нефть ниже $50 за баррель давление на рубль резко усилится и росту его волатильности не сможет помешать даже бюджетное правило.