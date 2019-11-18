Происшествия В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

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Экономика Глава Минстроя не исключил замедления темпов ввода жилья в России Темпы ввода жилья на территории РФ в 2021-2022 годах могут замедлиться, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе публичных обсуждений на форуме "Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития".

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