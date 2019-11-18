Футбол
РБК ЕкатеринбургГубернатор назначил нового директора «Екатеринбург Арены»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Владимира Вендланда новым директором стадиона «Екатеринбург Арена». Коллективу его представил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
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Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Политика
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Общество
Российская мафия осталась без главного вора в законе
Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Экономика
Глава Минстроя не исключил замедления темпов ввода жилья в России
Темпы ввода жилья на территории РФ в 2021-2022 годах могут замедлиться, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе публичных обсуждений на форуме "Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития".
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Шоу-бизнес
Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе
Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Экономика
РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
Происшествия
Появилось видео пожара на складе с газовым оборудованием в Москве
В Сети появилось видео пожара на складе с газовым оборудованием на северо-западе Москвы.
Экономика
Morgan Stanley ожидает восстановления темпов роста мировой экономики в 2020 году
«Ослабление торговой напряженности (ключевой фактор глобального спада) уменьшит неопределенность для бизнеса и создаст благоприятные условия для денежно-кредитной политики», – говорится в глобальном прогнозе Morgan Stanley на 2020 г. Согласно прогнозам банка, в следующем году рост мировой экономики составит 3,2% ( по итогам 2019 г. ожидается 3%).
Шоу-бизнес
Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа
Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен решила разорвать отношения со звездой Голливуда Джонни Деппом и вернуться на родину, сообщают британские СМИ со ссылкой на друзей россиянки.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Политика
Дерипаска попросил США снять с него санкции
Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК.
Политика
Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал успехи дочери Лизы в изучении французского языка
На днях шоумен показал поклонникам успехи дочери в изучении французского языка в новом видео.
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Футбол
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Общество
Киселев назвал революционным законопроект о виноделии России
Киселев отметил, что принимается закон, в котором впервые в истории России будет дано определение, что такое вино и что такое российское вино.
Политика
МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Футбол
ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче
Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Политика
В ОБСЕ раскритиковали выборы в Белоруссии
Белоруссия при проведении парламентских выборов не реализовала на практике рекомендации ОБСЕ в сфере проведения выборов, они остаются актуальными Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам.