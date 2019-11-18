Футбол
РБК ЕкатеринбургГубернатор назначил нового директора «Екатеринбург Арены»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Владимира Вендланда новым директором стадиона «Екатеринбург Арена». Коллективу его представил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Финансы
Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина опубликовала откровенные снимки
Экс-участница группы «Серебро» опубликовала откровенные снимки в полуобнаженном виде.
Футбол
Руководство «Ювентуса» поговорит с Роналду
Как сообщают итальянские СМИ, форвард Криштиану Роналду после приезда из расположения сборной встретится с главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри и руководством клуба.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Авто
Названы топ-10 регионов РФ по количеству автомобилей японских марок
Как отмечают эксперты «Автостата», самая большая концентрация таких машин в Москве — на середину года в столице было зарегистрировано 878,6 тыс. легковых автомобилей японских марок, что составляет порядка 9% от общероссийского объема.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Политика
Порошенко хотят лишить неприкосновенности
Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Общество
Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России
Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Общество
Скончался известный писатель Игорь Сахновский
Скончался известный российский писатель Игорь Сахновский.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
Шоу-бизнес
Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа
Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен решила разорвать отношения со звездой Голливуда Джонни Деппом и вернуться на родину, сообщают британские СМИ со ссылкой на друзей россиянки.
Происшествия
В Индии погиб российский турист
Политика
На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений
По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Здоровье
Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили
Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.