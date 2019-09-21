Футбол
РЕН ТВГубернатор оценил шансы Мамаева на контракт с «Крыльями Советов»
Слухи о возможном появлении в составе футбольного клуба "Крылья Советов" из Самары экс-полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, футболист будет плохим примером для самарской молодежи.
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Глава Самарской области сообщил об отказе «Крыльев Советов» принять Мамаева
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