Слухи о возможном появлении в составе футбольного клуба "Крылья Советов" из Самары экс-полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, футболист будет плохим примером для самарской молодежи.

Губернатор оценил шансы Мамаева на контракт с «Крыльями Советов»

Армия и оружие Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда "Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике", - цитирует военное ведомство РИА Новости.

Происшествия Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.

Происшествия В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Энергетика «Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Футбол Роман Бабаев: «Несколько матчей подряд ЦСКА преследовал злой рок» Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от игры команды в первых девяти турах чемпионата России.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова и вышел в финал турнира St. Petersburg Open.

Политика Глава Госбюро расследований Украины заявил о прослушке в его кабинете Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивали.

Авто Стали известны цены на новые спецверсии автомобилей Lada Стало известно, сколько будут стоить новые спецверсии Lada Granta, Xray и Largus с приставкой #CLUB. Об этом сообщает "Российская газета".

Кино Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.

Политика Голландия засекретила место хранения скифского золота Официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге сообщил о том, что скифское золото, пять лет назад вывезенное из четырёх музеев Крыма в Голландию на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря», нигде не демонстрировалось.

Театры Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Политика Эрдоган рассказал о планах по покупке Patriot у США Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о планах Анкары по поводу покупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Культура Телеведущий Шустер подаст на олигарха Коломойского в суд Известный журналист Савик Шустер во время перепалки в эфире программы на канале «Украина» с олигархом Игорем Коломойским, заявил, что обратится в суд.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Здоровье В Егорьевске врачи и местные жители потребовали на митинге отставки главврача центральной районной больницы В подмосковном Егорьевске врачи и местные жители потребовали на митинге отставки главврача центральной районной больницы.

Происшествия Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Политика Киев решил продать крейсер «Украина» Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Фёдором Бондарчуком Российская актриса Паулина Андреева впервые опубликовала фото со свадьбы с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.