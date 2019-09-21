Футбол

РЕН ТВРЕН ТВГубернатор оценил шансы Мамаева на контракт с «Крыльями Советов»

Слухи о возможном появлении в составе футбольного клуба "Крылья Советов" из Самары экс-полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, футболист будет плохим примером для самарской молодежи.
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Дмитрий Азаров исключил возможность перехода Павла Мамаева в «Крылья Советов»

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ФК «Крылья Советов» не планирует предлагать контракт полузащитнику Павлу Мамаеву

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Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
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В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
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Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
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Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52

В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
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Российский эксперт призвал перенести боевые действия на территорию Украины

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

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Как заявил Порошенко в передаче "Рандеву" на "Пятом канале", он предлагал обменять Сенцова на двух российских журналистов, задержанных на Украине в июне и июле 2014 года.
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Глава UFC допустил возможность боя Нурмагомедова с Сен-Пьером

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Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой

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