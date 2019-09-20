Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

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