Я понимаю, что принимаются непопулярные меры, но они необходимы. Меры носят временный характер: как только пик эпидемии пройдёт, они будут отменены. Уверен, эта ситуация не затянется надолго, и уже скоро мы сможем вернуться к привычной жизни.

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового. В Свердловской области ужесточат меры против распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Энергетика Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.

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Здоровье Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.

Общество Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Происшествия В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса «Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

Общество ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса Госдума 31 марта рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.