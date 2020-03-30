Я понимаю, что принимаются непопулярные меры, но они необходимы. Меры носят временный характер: как только пик эпидемии пройдёт, они будут отменены. Уверен, эта ситуация не затянется надолго, и уже скоро мы сможем вернуться к привычной жизни.

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового. В Свердловской области ужесточат меры против распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Общество Финляндия продлевает чрезвычайное положение до середины мая Ограничительные меры в Финляндии в связи со вспышкой эпидемии коронавируса будут продлены до 13 мая, заявила премьер-министр страны Санна Марин 30 марта на пресс-конференции журналистам.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.

Общество В Ульяновской области ввели режим самоизоляции граждан Указ о введении режима самоизоляции граждан региона, подписал Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 30 марта в своем Instagram.

Общество Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

Энергетика Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Общество В России создали три препарата против коронавируса Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.

Общество Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантинных мер Российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Энергетика Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.

Общество Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным "Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно, результаты третьего теста также не подтвердили инфекцию", - говорится в сообщении.