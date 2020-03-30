Коронавирус
Екатеринбург-ТВГубернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового. В Свердловской области ужесточат меры против распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Я понимаю, что принимаются непопулярные меры, но они необходимы. Меры носят временный характер: как только пик эпидемии пройдёт, они будут отменены. Уверен, эта ситуация не затянется надолго, и уже скоро мы сможем вернуться к привычной жизни.
— Евгений Куйвашев, российский политикОбластная газета 11:13
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