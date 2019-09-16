Общество
РБКГубернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя ИТ-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила в соцсети фотографию из «шоколадной» ванны. Об этом сообщает портал 73online.
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Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно.
— Сергей Морозов, российский политикСиб.фм 00:06
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