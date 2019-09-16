На прошлой неделе директор корпорации ИТ Светлана Опенышева поделилась в сети селфи из отпуска в Азербайджане: советник губернатора показала, как принимает в санатории нафталановую (сорт нефти) ванну. «Много шоколада не бывает», - подписала фотографию чиновник.

с чего всё началось

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя IT-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила в соцсети фотографию из «шоколадной» ванны. Об этом сообщает портал 73online.

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