Общество

Волга-МедиаВолга-МедиаГубернатор принял участие в заседании Госсовета в Кремле

На заседании Госсовета, которое состоялось сегодня под руководством Президента РФ Владимира Путина, обсуждались вопросы аграрной политики.
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