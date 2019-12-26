На заседании Госсовета, которое состоялось сегодня под руководством Президента РФ Владимира Путина, обсуждались вопросы аграрной политики.

Губернатор принял участие в заседании Госсовета в Кремле

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Политика В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту В американском посольстве запуск поездов назвали "вопиющим неуважением к суверенитету Украины": - Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом, - сказано в сообщении.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.

Гаджеты Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля.

Шоу-бизнес Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.

Авто Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4 Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.

Политика Песков рассказал, как Путин встречает Новый год Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.

Происшествия Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.

Политика Эрдоган подтвердил готовность Турции направить свои войска в Ливию 27 ноября в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана с главарем террористов ПНС Ливии Файезом Сарраджем, по итогам которой были подписаны соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве» и «Ограничении юрисдикции на море» между Анкарой и террористами ПНС Ливии.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Авто Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.