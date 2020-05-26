Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
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