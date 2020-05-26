Политика
КоммерсантъПутин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
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Политика
Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 19:28
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
Политика
Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости 12:01
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала результаты экстремального похудения
Судя по всему, Ляйсан Утяшева – одна из немногих звезд, которая не только не набрала лишних килограммов на изоляции, но и еще больше похудела.
OvideO.ru 04:45
Политика
Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности
Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа.
Российская газета 20:36
Политика
Майора обвинили в вымогательстве взяток за командировки в Сирию
Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении майора Вооруженных сил России Николая Заикина, который обвиняется в получении взяток.
Труд 08:06
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Недавно вдова Николая Караченцова - Людмила Поргина пожаловалась на то, что её финансовое положение очень бедственное и она еле сводит концы с концами.
Paparazzi.ru вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.
Москва 24 18:41
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Inc-news.ru 16:27
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Футбол
Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию
17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Интерфакс-Спорт 08:12
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Космос
Ледникового периода не будет, но и жары не ожидается
Как пишет американский Newsweek, Большой минимум последний раз наблюдался в 17 веке и совпал с началом мини-ледникового периода.
Военно-промышленный курьер 03:35
Армия и оружие
Пентагон призвал Россию и Турцию «прекратить военные действия» в Ливии
США обратились к РФ и Турции с призывом «прекратить военные действия в Ливии» и переключиться на дипломатические меры и борьбу с терроризмом.
Росбалт 19:59
Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Армия и оружие
Подводный беспилотник «Посейдон» впервые запустят осенью 2020 года
Осенью текущего года впервые пройдет пуск беспилотного подводного аппарата Посейдон с борта атомной подводной лодки Белгород.
iReactor 03:15
Технологии
Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь
Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.
ФедералПресс 20:03
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Шоу-бизнес
Почему Кейт Миддлтон не может стать королевой Англии
Брак с королем Англии не дает Кейт права называться королевой Англии. www.wedding-magazine.ru Ходят предположения, что если супруга Кейт переживет своего мужа Уильяма, она может стать королевой-матерью. elitedaily.com Сама Елизавета II видит в Кейт и Уильяме будущее страны.
SM News 07:39