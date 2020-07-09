Появились кадры того, как подозреваемый в нескольких преступлениях губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поднимается на борт самолета, направляющегося в Москву. Следствие по делу продолжится в столице. Главу региона задержали утром 9 июня.

Задержанного губернатора Фургала доставили из Хабаровска в Москву

Экономика Подсчитаны расходы на нацпроекты России Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за шесть месяцев составили 35,1 процента от плана. 2

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости". 2K

Политика Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него. 263

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 367

Наука Причиной возникновения депрессии оказался вирус Содержащийся в вирусе ген SITH-1 начинает вырабатывать белок SITH-1, а тот, в свою очередь, направляет кальций в клетки луковицы и убивает их. 23

Наука У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. 294

Общество Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24».

Политика Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17 Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.

Происшествия Суд арестовал двух депутатов ЛДПР в Хабаровском крае Депутаты Законодательной думы Хабаровского края Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов арестованы Центральным районным судом Хабаровска по подозрению в мошенничестве до 8 сентября, сообщили в суде. 371

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 10

Авто Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил две новые версии Японская компания Mitsubishi презентовала две новые версии кроссовера Eclipse Cross.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 396

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Общество Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 92

Технологии В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».

Авто В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ Сборка двигателей стартовала на Минском моторном заводе, где организовали выпуск новой модели дизельных моторов 4DTI.

Общество Суд в Лондоне отложил рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США Рассмотрение дела об экстрадиции в США бизнесмена Олега Тинькова перенесено на 31 июля, сообщили во Вестминстерском магистратском суде в Лондоне.