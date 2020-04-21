Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГубернатора Ленобласти проверяют на коронавирус

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверяется на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 после сообщения о заражении ряда сотрудников региональной администрации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного правительства.
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Губернатор Ленобласти ушел на самоизоляцию

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Губернатора Ленинградской области проверяют на коронавирус

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Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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