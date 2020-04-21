Коронавирус
RT на русскомГубернатора Ленобласти проверяют на коронавирус
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверяется на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 после сообщения о заражении ряда сотрудников региональной администрации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного правительства.
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ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
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Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
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Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
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Греф назвал дату пика заболеваемости коронавирусом в России
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Общество
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
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Общество
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Общество
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Lenta.ru 21:09
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Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
ProstoProSport вчера в 08:44
Политика
Плавучий госпиталь Comfort покинет Нью-Йорк
Американский госпитальный корабль ВМС Comfort покинет Нью-Йорк, где находился для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
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Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
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Общество
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Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
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Политика
Путин заявил, что экономика Приморского края работает ритмично
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Приморского края в нынешних условиях работает ритмично, попросил губернатора региона держать ситуацию на контроле и обсудить с правительством имеющиеся вопросы.
РИА Новости 08:04
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $23
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Общество
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О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
RT на русском 11:22
Экономика
В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ
Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41