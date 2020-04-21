Коронавирус

РБКРБКУ чиновников администрации Ленобласти выявили коронавирус

Администрация Ленинградской области перешла на удаленный режим работы после подтверждения коронавируса у некоторых сотрудников. Об этом сообщил глава области Александр Дрозденко в своем Insatgram-аккаунте.
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Губернатора Ленобласти проверяют на коронавирус

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Губернатор Дрозденко рассказал о заболевших COVID-19 сотрудниках своей администрации. Работа продолжается дистанционно

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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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