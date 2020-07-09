Происшествия

RT на русскомRT на русскомГубернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение

В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. Ему предъявили обвинение по статьям о покушении на убийство и организации убийств.
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Светлана Петренко
По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
— Светлана ПетренкоФонтанка.Ру 13:20

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Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств

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Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение

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ТАСС13:03

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