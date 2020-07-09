Происшествия
МР7.руСК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу
Активисты считают, что его задержали из-за его активной антикоррупционной деятельности. Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом стало известно вечером 9 июля.
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По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
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Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва осталась на первом месте в инвестиционном рейтинге, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
ТАСС 08:14
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
Хабаровский губернатор не признал вину в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в организации убийств при задержании, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Аргументы и Факты 08:59
Армия и оружие
Минобороны КНР назвало цель военных учений в Южно-Китайском море
Пекин, 9 июля 2020, 19:22 — REGNUM Целью прошедших военных учений ВМС Китая в Южно-Китайском море являлось повышение их боеспособности, а не противодействие какой-то определенной стране, сообщило 9 июля министерство обороны КНР в официальном заявлении.
REGNUM 12:22
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily 04:27
Биатлон
Драчев может подать в отставку с поста главы СБР
Если Драчев снимет кандидатуру с выборов, то возглавит СБР единственный оставшийся кандидат Виктор Майгуров, в данный момент занимающий должность вице-президента.
CT news 10:11
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
Политика
Саакашвили назвал правительство Грузии «нелегитимным»
Киев, 9 июля 2020, 15:42 — REGNUM Бывший президент Грузии и председатель Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил о своем намерении выйти на «передовую» в борьбе с действующим грузинским правительством, которое он считает «нелегитимным».
REGNUM 08:42
Гаджеты
В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung
Новый владелец смартфона через некоторое время начинает получать уведомление, что требуется внести очередной платеж, а если оплата не поступает, то смартфон полностью блокируется.
Astera вчера в 16:46
Футбол
Экспресс дня 10 июля. Прогнозы и ставки на футбол
Ставим на хозяев с форой 0. Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой 0 за 1.31. «Спортинг» — «Санта Клара» Футбол.
LiveSport.ru 08:00
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева тепло поздравила Элджея с днем рождения
Популярная телевизионная ведущая и блогер Анастасия Ивлеева на просторах персонального микроблога трогательно поздравила с днем рождения своего любимого мужа – рэпера Элджей.
ГлобалМСК.ру 11:28
Политика
Лукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об этом в ходе встречи с журналистами. Все сплелось в один узел, констатировал Лукашенко.
Политическая Экспертиза 16:23
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем 10:03
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Происшествия
Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» Ная Ривера утонула
Спасатели и правоохранители в Калифорнии поделились приоритетной версии о пропаже актрисы Наи Риверы, которая не так давно пропала без вести.
Bimru.ru 08:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ
RT на русском 17:10
Здоровье
Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям
Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Армия и оружие
Для российских ВКС построят новый летающий радар
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ 07 июля в 18:05
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия 18:21
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50