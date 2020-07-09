Происшествия

RT на русскомRT на русскомГубернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. Об этом заявили в пресс-службе СК. «Предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — говорится в сообщении.
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Фургалу предъявили обвинение в организации убийств и покушений

РИА Новости13:27

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение по делу об убийствах

Газета.Ru13:07

Сергею Фургалу предъявят обвинение в организации убийств

РИА Новости Крым02:27

Губернатора Фургала обвинили в организации убийств

Lenta.ru13:11

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявят обвинение

КП - Хабаровск02:55

Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийств

ТАСС13:03

Губернатору Хабаровского края предъявят обвинение в организации убийств

Вести.Ru01:38
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Футбол

«Рубин» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч РПЛ

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Армия и оружие

«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С

Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
ТАСС 13:22
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Политика

Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
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Политика

Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог вчера в 14:21
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Политика

Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете

Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
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Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
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Политика

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
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Футбол

Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»

RT на русском 12:24
Общество

В Туле ливень с сильным ветром повалил более 60 деревьев

Ливень с градом и сильным ветром повалил более 60 деревьев в Туле, также повреждена кровля на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 03:34
19
Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

РИА Новости 12:03
Футбол

Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на Рассказове

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о падении защитника "Спартака" Николая Рассказова в штрафной площади "Локомотива" в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
Чемпионат 13:15
Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
5
Политика

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 13:25
Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу

Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 10:38
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Политика

Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России

Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Общество

Sony показала первую обложку игры для PS5 — это «Человек-паук: Майлз Моралес»

Sony показала первую обложку игры для PlayStation 5 — ей стал «Человек-паук: Майлз Моралес», который выйдет в конце года.
Игромания.ру 13:04
Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
13
Политика

В кабмине оценили сообщения о планах возобновления перелётов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами.
RT на русском 12:18
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Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru вчера в 03:29
28
Футбол

Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года

Metaratings 07:21
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Российская газета 07:23
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Футбол

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины по футболу

REGNUM 02:11
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
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Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Спорт

Китай отменил почти все международные соревнования до конца 2020 года

Китай откажется от проведения большинства международных соревнований в 2020 году.
Матч ТВ 09:52
Футбол

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут без зрителей

Сезон в Лиге чемпионов возобновится с оставшихся матчей 1/8 финала, которые пройдут там, где должны были пройти изначально.
Metaratings 12:45
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
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Задержание губернатора Хабаровского края Сергея ФургалаБольше новостей по теме
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