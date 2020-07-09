По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. Об этом заявили в пресс-службе СК. «Предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — говорится в сообщении.

Политика Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 125

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 271

Здоровье 13 новых специалистов скорой помощи приступили к работе в Заполярье Региональный Минздрав принимает меры для сокращения времени ожидания пациентами скорой помощи: - усилена служба неотложной медицинской помощи в поликлиниках; - увеличено количество специалистов, обслуживающих вызовы на дому; - созданы специальные патронажные бригады для наблюдения пациентов с CoViD-19 на дому, что снимает часть нагрузки со скорой; - сформированы дополнительные бригады СМП. 1

Транспорт Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24". 247

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.

Экономика Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. 45

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 34

Экономика Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом. 183

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 37

Футбол Аршавин назвал фаворита в борьбе за второе место РПЛ Чемпионом страны досрочно стал «Зенит». Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин считает «Краснодар» фаворитом в борьбе за второе место.

Авто Aston Martin начал серийное производство кроссовера DBX Знаменательное событие для британского производителя автомобилей класса люкс: первый серийный внедорожник сошел с конвейера на новом заводе в Великобритании. 1