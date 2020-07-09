Происшествия

RT на русскомRT на русскомГубернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. Об этом заявили в пресс-службе СК. «Предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — говорится в сообщении.
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Светлана Петренко
По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
— Светлана ПетренкоФонтанка.Ру 13:20

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Главе Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

РИА Новости13:27

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявят обвинение

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Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийств

ТАСС13:03

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей

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Губернатора Фургала обвинили в организации убийств

Lenta.ru13:11

СК предъявил хабаровскому губернатору обвинение в организации убийств

РБК13:14

Губернатору Хабаровского края предъявят обвинение в организации убийств

Вести.Ru01:38
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