Происшествия
RT на русскомГубернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах. Об этом заявили в пресс-службе СК. «Предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — говорится в сообщении.
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По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
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Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
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Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
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На поддержку российских IT-компаний выделят 20 млрд рублей
Правительство России до 2024 года выделит 20 млрд руб. на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов.
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По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
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Газета.Ru 05:52
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Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
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Чемпионом страны досрочно стал «Зенит». Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин считает «Краснодар» фаворитом в борьбе за второе место.
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Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
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Aston Martin начал серийное производство кроссовера DBX
Знаменательное событие для британского производителя автомобилей класса люкс: первый серийный внедорожник сошел с конвейера на новом заводе в Великобритании.
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Экономика
Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года
Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
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Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
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