Происшествия
RT на русскомГубернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение
В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. Ему предъявили обвинение по статьям о покушении на убийство и организации убийств.
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По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
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Газета.Ru 16:20
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В Калининграде умерла депутат Облдумы Тамара Торопова
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