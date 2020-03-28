Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГубернаторы могут менять список товаров первой необходимости

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Губернаторы могут менять список товаров первой необходимости, определенный правительством России из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Губернаторы смогут менять список товаров первой необходимости

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