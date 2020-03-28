Губернаторы могут менять список товаров первой необходимости, определенный правительством России из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Общество Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу На сайте мэра Москвы приводятся слова Сергея Собянина: «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы».

Политика В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Космос На борту марсохода NASA Perseverance запечатлено 10,9 миллиона имен Кампания НАСА «Отправь свое имя на Марс» пригласила людей по всему миру представить свои имена, чтобы отправить их на борту следующего марсохода на Красную Планету.

Общество В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.

Экономика Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.

Общество В России утвердили список товаров первой необходимости На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.

Экономика Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Гаджеты Презентован люксовый смартфон 8848 M6 с двумя экранами Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.

Экономика Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Политика Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политика На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.

Общество В Подмосковье жителям запретят выходить из домов В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Здоровье Подсчитано возможное количество смертей от коронавируса в мире Оценив потенциальный масштаб пандемии, ученые пришли к выводу о том, что без мер противодействия эпидемии вспышка COVID-19 привела бы к заражению семи миллиардов человек и к 40 миллионам смертей в 2020 году.

Происшествия Липецкие власти рассказали о новых случаях заражения коронавирусом Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 228 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе три - в Липецкой области.