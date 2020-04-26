Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.

с чего всё началось

После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия.

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает, что 28 апреля президент будет заслушивать отчеты глав регионов.

Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая

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