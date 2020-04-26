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BFM.ruГубернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает, что 28 апреля президент будет заслушивать отчеты глав регионов.
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После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия.
с чего всё началось
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.ТАССвчера в 12:13
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ТАСС: губернаторы ожидают, что Путин продлит нерабочие дни до 11 мая
Московский Комсомолецвчера в 12:46
Губернатор Вологодской области ожидает продления режима нерабочих дней до 11 мая
Говорит Москвавчера в 10:58
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Будущее России. Национальные проектывчера в 10:42
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В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
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В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
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В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников
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РЕН ТВ вчера в 23:34
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В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек
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Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
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Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
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Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
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В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
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В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
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Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
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Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
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Аргументы и Факты вчера в 04:45
Экономика
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Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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Lenta.ru вчера в 16:17
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Пешехода насмерть сбили ночью на шоссе Ленточный бор в Барнауле
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