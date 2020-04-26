Политика
Smolnarod.ruГубернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Глава региона предполагает продление режима нерабочих дней «как минимум до 11 мая». Глава Крыма Сергей Аксёнов также на совещании по предупреждению распространения коронавируса заявил, что 28 апреля президент заслушает отчёты глав регионов и примет решение по коронавирусу на федеральном уровне.
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с чего всё началось
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.ТАСС26 апреля в 12:13
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ТАСС: губернаторы ожидают, что Путин продлит нерабочие дни до 11 мая
Московский Комсомолец26 апреля в 12:46
«Как минимум до 11 мая»: Вологодский губернатор предсказал новое распоряжение Путина по коронавирусу
Царьград26 апреля в 11:24
Губернатор Вологодской области ожидает продления режима нерабочих дней до 11 мая
Говорит Москва26 апреля в 10:58
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
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