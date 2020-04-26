Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.

с чего всё началось

Глава региона предполагает продление режима нерабочих дней «как минимум до 11 мая». Глава Крыма Сергей Аксёнов также на совещании по предупреждению распространения коронавируса заявил, что 28 апреля президент заслушает отчёты глав регионов и примет решение по коронавирусу на федеральном уровне.

Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая

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