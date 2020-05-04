Коронавирус
RT на русскомГуберниев назвал Шалимова юмористом
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывания главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:23, Ашберн
Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочка Александра Абдулова покорила своей красотой
7Дней.ру вчера в 01:00
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Роспотребнадзор не исключает продления режима самоизоляции до июня
Ограничительные меры, введенные ранее для предотвращения распространения пандемии COVID-19, могут быть продлены до начала июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в период праздничных дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
NewInform 02:59
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют
Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
Общество
В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим
В Республике Крым с 12 мая могут ввести масочный режим.
Парламентская газета 04:43
Общество
98-летняя петербурженка собрала миллион на помощь врачам
StarHit.ru 13:00
Общество
Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:43
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Технологии
Глава id Software рассказал о скандале вокруг саундтрека DOOM Eternal
Глава id Software и исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон детально рассказал о ситуации с некачественным саундтреком шутера и «конфликте» с Миком Гордоном.
Игромания.ру 14:37
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
Здоровье
516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
Политика
ВОЗ: США не предоставляли данных о лабораторном происхождении COVID-19
США не предоставляли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о том, что коронавирус может иметь лабораторное происхождение.
РЕН ТВ 14:22
Происшествия
В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Общество
Более 46 тысяч смоленских школьников получили продуктовые наборы
Участники совещания рассмотрели вопрос обеспечения школьников продуктовыми наборами, которые приобретались за счет средств областного и муниципальных бюджетов.
Рабочий путь (г. Смоленск) 12:30
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Общество
Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников
После майских праздников власти Ленинградской области планируют решить вопрос о смягчении и частичной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
ТК Звезда 14:35
Политика
Эрдоган пригрозил сирийской армии военными мерами
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена терпеть нападений на северо-востоке Сирии со стороны ее правительственной армии и террористических организаций, предпримет при их продолжении военные меры.
РИА Новости 14:38
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал более 100 млн просмотров на YouTube
Четвертым видеороликом группы Little Big, который набрал более 100 млн просмотром на YouTube, стал клип на песню Go Bananas, сообщили 4 мая сами музыканты на своей странице ВКонтакте.
ИА Красная Весна 11:08
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
Общество
В Дагестане закрыли въезд в город Хасавюрт
«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20:00 03 мая выезд на территорию города Хасавюрт и въезд будут полностью закрыты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
REGNUM 03:35
Авто
Индийский авторынок упал до нуля на фоне коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала обвал рынка новых легковых автомобилей в Индии.
AutoNews 09:16
Футбол
«У Бескова свои оценки, у меня свои». Гаврилов рассказал, как Старостин обхитрил легендарного тренера «Спартака»
Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, как главный тренер красно-белых Константин Бесков при помощи «двоек» за матчи лишал игроков премиальных, но Николай Старостин нашел способ выплачивать их в полном объеме.
Спорт-Экспресс вчера в 22:45