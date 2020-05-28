Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу решения о допуске зрителей на футбольные матчи после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ).

Губерниев отреагировал на информацию о допуске зрителей на футбол

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