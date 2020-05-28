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РИА НовостиРИА НовостиГуберниев отреагировал на информацию о допуске зрителей на футбол

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу решения о допуске зрителей на футбольные матчи после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Губерниев высказался о допуске зрителей на футбол

Газета.Ru14:52

Губерниев поддержал футбол без зрителей

ProstoProSport14:15

Губерниев: «Я бы на футбол не пошёл, и без зрителей вполне нормально»

Sport.ru13:29

Губерниев — о матчах РПЛ при болельщиках: «Главное, чтобы мы не пожалели»

Soccer.ru13:49

Губерниев отреагировал на информацию о допуске зрителей на футбол

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Губерниев отреагировал на решение возобновить РПЛ со зрителями

Metaratings14:08

Губерниев: я бы на футбол не пошёл, и без зрителей вполне нормально

Чемпионат13:17
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Министр: Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

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Музыка

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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
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Кино

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за резкого ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
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Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК. Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах.
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