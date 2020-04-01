Коронавирус
ИзвестияПредставители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации. Документ в среду, 1 апреля, оказался в распоряжении «РИА Новости».
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Анна Богалий: Я знаю, по крайней мере, трех человек, не подписывавших письмо Драчеву
Спорт день за днем10:22
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