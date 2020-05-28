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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу решения о допуске зрителей на футбольные матчи после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК. Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах.
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