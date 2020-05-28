Коронавирус
РИА НовостиГуберниев прокомментировал информацию о допуске зрителей на футбол
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу решения о допуске зрителей на футбольные матчи после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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РИА Новости 11:24
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
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