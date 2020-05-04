Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГуберниев прокомментировал скандальные высказывания Шалимова

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова, который назвал россиян, требующих помощи от государства в период пандемии коронавируса, "дармоедами".
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Губерниев – о Шалимове: когда я послушал его высказывание, стало очень горько и обидно

Metaratings15:53

Губерниев: с интересом слежу за творчеством Шалимова. Он юморист, как выяснилось!

Чемпионат13:15

Губерниев прокомментировал скандальные высказывания Шалимова

РИА Новости14:28

Губерниев назвал Шалимова юмористом

RT на русском14:00

Губерниев: «С интересом слежу за творчеством тренера Шалимова. Он юморист, как выяснилось»

Sport24.ru13:34

Губерниев: «Оказывается, Шалимов - юморист»

Sport.ru14:29

«Болел за Шалимова, а после его высказывания стало горько и обидно. Юморист». Губерниев — о словах тренера про дармоедов-россиян

Спорт-Экспресс13:43
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:57, Ашберн
Армия и оружие

Боевики ИГ подняли бунт в сирийской тюрьме

В одной из тюрем в сирийской Хасеке взбунтовались заключённые, которые в основном являются террористами из запрещённой в России организации «Исламское государство» (ИГ).
News.ru вчера в 14:13
Экономика

Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020

Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
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Общество

В ЕС за 3 часа собрали 7,4 млрд евро на борьбу с коронавирусом

В ходе международного донорского онлайн-форума «Глобальный ответ на коронавирус», организованного Еврокомиссией, за три часа было собрано 7,4 млрд евро, которые направят на общемировую борьбу с COVID-19.
НТВ 12:48
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Политика

ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса

Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.
REGNUM 16:40
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Общество

В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников

«По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении.
РБК 16:31
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Общество

Сеть супермаркетов в США ограничила продажу мясопродуктов в одни руки

В Соединенных Штатах сеть супермаркетов Costco на фоне ситуации с коронавирусом ограничила продажу мясных продуктов в одни руки, передает CNN.
Газета.Ru 15:20
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Политика

Спикер Рады заявил, что День Победы для него всегда был праздником

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что День Победы 9 мая всегда для него был праздником.
РИА Новости 16:08
Кино

Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»

Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн».
Афиша Daily 13:01
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Интернет

Apple и Google не смогут отслеживать пользователей

Сами преступники смогут использовать Bluetooth-идентификаторы для отслеживания движения определенных людей.
МИТ 15:40
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Общество

В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
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Армия и оружие

Армия России получит более 460 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ

В оборонном ведомстве уточнили, что ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А, а также модернизированных БТР-82АМ.
Военное дело 09:50
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
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Гаджеты

Обнародован рейтинг самых ремонтопригодных Android-смартфонов

Крейг Ллойд, инженер компании iFixit, топ самых ремонтопригодных смартфонов опубликовал в специализированном издании Android Police.
Что происходит 12:23
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
10
Политика

В Киеве решили усилить состав в трехсторонней контактной группе

Украина планирует повысить уровень представительности в трехсторонней Контактной группе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает 4 мая издание «Европейская правда».
ИА Красная Весна 16:25
Единоборства

Разрушитель карьер. Как Джастин Гэтжи избивает людей в клетке

Спорт-Экспресс 11:45
Общество

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
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Происшествия

Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым

Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Футбол

«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»

По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.
Soccer.ru 16:03
Авто

В сети появился тизер нового Ford Puma ST

Представители компании Ford показали короткий видеоролик с автомобилем Puma ST. "Заряженная" версия транспортного средства уже готовится к официальной презентации.
Car.ru 01 мая в 12:36
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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Здоровье

Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции

Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU вчера в 13:04
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Происшествия

При взрыве на заводе в Мордовии пострадали три человека

РБК 16:44
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