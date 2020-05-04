На спортивные танцы Дмитрия Губерниева можно смотреть и смотреть.

с чего всё началось

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии

Спорт день за днем

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,3K

Здоровье Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.

Политика Трамп внес в сенат кандидатуру посла в Белоруссии Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома.

Авто Сравнительный тест кроссоверов за 1,8-1,9 млн Для сравнительного теста были выбраны автомобили в одном ценовом диапазоне, имеющие схожий уровень комплектаций.

Политика Песков объяснил личное участие Путина в решении многих проблем Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства. 13

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 4,2K

Общество Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 290

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. 35

Авто Названы сроки выпуска электропикапа Bollinger B2CC Вашингтон, 2 мая 2020, 15:52 — REGNUM Американская компания Bollinger Motors планирует начать выпуск электрических пикапов семейства Bollinger B2CC (Chassis Cab) в 2020 году.

Общество В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу. 36

Авто На индийском рынке не продали ни одного нового автомобиля за месяц Впервые в современной истории количество проданных новых автомобилей в Индии упало до нуля по итогам апреля из-за коронавируса, 1 мая сообщает издание Business Today. 11

Гаджеты Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера. 22

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 126

Политика Зеленский объявит о назначении Саакашвили в ближайшие дни Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже в ближайшие дни получит официальную должность на Украине. 2

Общество NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.

Армия и оружие Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 130

Общество За сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тысяч человек За последние сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тыс. человек, об этом 4 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).