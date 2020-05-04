Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГуберниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Рейтинги биатлона, женская аудитория, конфликт с Семиным, корпоративы, Пугачева и Кобзон. Яркое интервью Губерниева из изоляции

На спортивные танцы Дмитрия Губерниева можно смотреть и смотреть.
Спорт-Экспресс04:00

Подробнее о событии

Стало известно, сколько получает и насколько снизилась зарплата Дмитрия Губерниева на «Матч ТВ»

Спорт день за днем10:19

Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии

RT на русском09:04

Губерниев рассказал о сокращении зарплат на «Матч ТВ»

Metaratings06:29

Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии коронавируса

РИА Новости07:37

«До ноябрьских дотяну»: Губерниев рассказал о понижении зарплаты на «Матч ТВ»

Нева Спорт06:13

Сотрудникам «Матч ТВ» снизили зарплату из-за коронавируса

Pravda.Ru05:55

«На „Матч ТВ“ снизили зарплату на 20 процентов». Губерниев — о трудностях телевидения

Спорт-Экспресс05:20
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
1,3K
Армия и оружие

Эрдоган: Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе

Анкара больше не намерена мириться с нападениями в зоне безопасности в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 14:03
3
Здоровье

Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире

По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.
МИР 24 18:22
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
93
Политика

Трамп внес в сенат кандидатуру посла в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома.
РИА Новости 17:38
Авто

Сравнительный тест кроссоверов за 1,8-1,9 млн

Для сравнительного теста были выбраны автомобили в одном ценовом диапазоне, имеющие схожий уровень комплектаций.
За рулем 03:00
Политика

Песков объяснил личное участие Путина в решении многих проблем

Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства.
Газета.Ru вчера в 07:32
13
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
4,2K
Кино

Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК 15:53
11
Общество

Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:27
290
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
31
Футбол

Сергей Семак: По новому контракту с «Зенитом» есть некоторые вопросы

Напомним, что Семак был назначен главным тренером Зенита в мае 2018 года.
Советский спорт 16:39
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК

Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
РИА Новости 16:52
35
Авто

Названы сроки выпуска электропикапа Bollinger B2CC

Вашингтон, 2 мая 2020, 15:52 — REGNUM Американская компания Bollinger Motors планирует начать выпуск электрических пикапов семейства Bollinger B2CC (Chassis Cab) в 2020 году.
REGNUM 02 мая в 08:52
Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

РБК 17:29
3
Общество

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем

В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу.
РБК 12:27
36
Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru вчера в 10:00
20
Авто

На индийском рынке не продали ни одного нового автомобиля за месяц

Впервые в современной истории количество проданных новых автомобилей в Индии упало до нуля по итогам апреля из-за коронавируса, 1 мая сообщает издание Business Today.
ИА Красная Весна 16:25
11
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
69
Общество

Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом

Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
РБК 02 мая в 13:56
4K
Гаджеты

Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем

Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера.
РБК 15:37
22
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
126
Политика

Зеленский объявит о назначении Саакашвили в ближайшие дни

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже в ближайшие дни получит официальную должность на Украине.
Вести.Ru 15:21
2
Общество

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Космос

Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус

Астероид, получивший обозначение 2020 JA, был обнаружен 1 мая.
Популярная механика вчера в 14:38
173
Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Интерфакс вчера в 19:19
130
Общество

За сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тысяч человек

За последние сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тыс. человек, об этом 4 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 16:03
Авто

Представлен новый флагман китайской марки BYD

Новый флагман компании — BYD Han — превосходит по габаритам такие модели, как Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class.
Тарантас Ньюс 06:55
1
Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
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Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК. Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах.
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