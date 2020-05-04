Коронавирус
RT на русскомГуберниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.
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Рейтинги биатлона, женская аудитория, конфликт с Семиным, корпоративы, Пугачева и Кобзон. Яркое интервью Губерниева из изоляции
На спортивные танцы Дмитрия Губерниева можно смотреть и смотреть.Спорт-Экспресс04:00
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Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru 09:40
Общество
На Украине решили ослабить карантин
Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Гаджеты
Apple выпустила новый Macbook Pro
Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном.
Lenta.ru 10:28
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24 вчера в 07:19
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Политика
Ежегодные потери Украины из-за «Северного потока-2» составят $3 млрд
По мнению Макогона, указанные факты свидетельствуют о том, что запуск газовой магистрали «Северный поток-2» будет стоить Украине примерно 2,5-3 млрд долларов ежегодно начиная с 2025 года, когда произойдет полное потеря транзита ввиду окончания соответствующего контракта с ПАО «Газпром».
Centralasia.news 08:00
Здоровье
В Саратовской области село Озерное закрывают на карантин
В Саратовской области закрывается на карантин село Озерное в Аткарском районе.
Четвертая Власть 10:22
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Здоровье
В Минздраве России назвали сроки пика эпидемии коронавируса
В ближайшие две недели Россия может оказаться на пике распространения коронавируса, а затем выйдет на плато - стабилизацию заболеваемости.
Что происходит 10:10
Здоровье
В Волгоградской области за сутки коронавирус выявили у 6 младенцев
Коронавирус подхватили 15 жителей Волгоградской области от 30 до 49 лет, 10 – от 50 до 64, а также три человека в возрасте старше 65.
Волгоградская правда 06:26
Шоу-бизнес
Принц Уильям долгие годы не хотел жениться на Кейт Миддлтон
Британское издание «Dayli Mirror» сообщило о том, то принц Уильям, который заслуженно считается образцом королевской семьи, годами избегал того, чтобы вступить в официальный брак со своей нынешней супругой Кейт Миддлтон.
Bimru.ru 10:22
Хоккей
Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»
Вратарь системы СКА Алексей Мельничук стал игроком «Сан-Хосе». Об этом в твиттере сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн.
Спорт БИЗНЕС Online 10:10
Футбол
Патрис Эвра: «Брать АПЛ при Фергюсоне было чем-то обычным»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о легенде клуба Алексе Фергюсоне.
Спорт-Экспресс вчера в 21:30
Происшествия
На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
РИА Новости 09:56
Общество
Роструд объяснил порядок оплаты труда в нерабочие дни мая
Нерабочие дни с 6 по 8 мая находящимся на работе гражданам будут оплачиваться в обычном размере, рассказали в Роструде.
Известия 00:49
Общество
Евросоюз выделит €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз намерен выделить €1 млрд на финансирование международных усилий по разработке вакцины от нового типа коронавируса.
Известия 09:58
Политика
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
Наука
Бактерии кишечника могут улучшать память
Первое исследование на грызунах подтвердило, что симбиотические бактерии кишечника за счет выделения специальной молочной кислоты оказывают положительное влияние на общую работу памяти.
Evo-rus.com 05:23
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Общество
Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск 11 мая
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, контроль на въездах в город 11 мая с 9.00 до 17.00 будет ужесточен.
Эхо Москвы в Челябинске 05:42
Энергетика
Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай
Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн.
Российская газета 02 мая в 18:00
Общество
Вирусолог сообщил о нормализации ситуации с коронавирусом в России
В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист заявил, что эта ситуация справедлива и для России.
Цензуры.Нет 09:37
Наука
Физики впервые испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами
Безопасная детонация водорода и кислорода впервые была проведена учеными в ракетном двигателе с вращающейся детонацией.
Экономика сегодня 02 мая в 23:58
Армия и оружие
Шойгу наблюдал за репетицией авиации к 9 мая из Александровского сада
Аргументы и Факты 08:47
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10