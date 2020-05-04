На спортивные танцы Дмитрия Губерниева можно смотреть и смотреть.

с чего всё началось

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии

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