Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о финансовых трудностях, которые постигли его и канал во время пандемии коронавируса.

Губерниев рассказал о сокращении зарплат на «Матч ТВ»

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