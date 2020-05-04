Коронавирус

MetaratingsMetaratingsГуберниев рассказал о сокращении зарплат на «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о финансовых трудностях, которые постигли его и канал во время пандемии коронавируса.
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«На „Матч ТВ“ снизили зарплату на 20 процентов». Губерниев — о трудностях телевидения

Спорт-Экспресс05:20

Губерниев рассказал о сокращении зарплат на «Матч ТВ»

Metaratings06:29

«До ноябрьских дотяну»: Губерниев рассказал о понижении зарплаты на «Матч ТВ»

Нева Спорт06:13

Сотрудникам «Матч ТВ» снизили зарплату из-за коронавируса

Pravda.Ru05:55

Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии коронавируса

РИА Новости07:37
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:43, Ашберн
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Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
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В сети появился тизер нового Ford Puma ST

«Заряженный» вариант Ford Puma ST появится в продаже в конце года. Главными конкурентами авто станут Audi SQ2 и предстоящее Hyundai Kona N.
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Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы

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В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

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Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций

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Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе

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Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

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Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
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Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК. Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах.
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