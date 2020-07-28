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Просторы 31
Просторы 31

Губкинцы смогут получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Отдел по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики продолжил приём заявлений от граждан для назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
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Голос адыга

В Адыгее направили более 310 млн рублей на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет

Голос адыга29 июля в 05:01
Правительство Кировской области

Миллиард рублей израсходован на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Правительство Кировской области29 июля в 04:01
Просторы 31

Губкинцы смогут получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Просторы 3128 июля в 17:43
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости23:29
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Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM20:33
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Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что причиной его конфликта с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым в полуфинале Кубка России стало поведение соперника на футбольном поле.
РБК спортвчера в 05:33
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Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК17:18
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44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике

Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛвчера в 19:48
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