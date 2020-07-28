Губкинцы смогут получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Отдел по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики продолжил приём заявлений от граждан для назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.