Губкинцы смогут получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Отдел по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики продолжил приём заявлений от граждан для назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
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В Адыгее направили более 310 млн рублей на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет
Голос адыга29 июля в 05:01
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Миллиард рублей израсходован на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Правительство Кировской области29 июля в 04:01