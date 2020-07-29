Общество
Просторы 31Губкинцы смогут получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Отдел по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики продолжил приём заявлений от граждан для назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
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