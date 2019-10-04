Экономика
РБКReuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
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Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».РБКвчера в 16:00
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СМИ: Гуцериев договаривается с ЦБ об урегулировании долга в 140 млрд рублей из-за Бинбанка
Коммерсантъвчера в 15:50
Банк «Траст» обсуждает с бизнесменом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов из-за санации Бинбанка
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