Общество
Газета.RuГуцериев отреагировал на вопросы о следственных действиях
Михаил Гуцериев, появившийся в среду в Кремле как участник встречи президента России с представителями крупного бизнеса, ответил на вопросы прессы касательно возможных следственных действий, о которых сообщалось в ряде СМИ в последние дни.
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Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Армия и оружие
Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии
В сирийской провинции Хасеке 23 декабря прошло очередное совместное с Турцией патрулирование границы.
Армия и оружие
Создание системы военных госпиталей завершится к 2025 году
Министерство обороны до 2025 года завершит создание системы военных госпиталей.
Происшествия
В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии
Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Общество
Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена
В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
Общество
Первую серийную атомную подлодку проекта «Ясень-М» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Космос
Космический корабль Starliner приземлился после нестыковки с МКС
Маск пожелал Boeing удачи после провала Starliner Напомним, 20 декабря во время полета космического корабля Starliner компании Boeing, запущенного совместно с NASA, произошел сбой из-за ошибки в системе отсчета времени.
Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Происшествия
Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24".
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Армия и оружие
В ДНР насчитали 9 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинская армия 9 раз нарушила перемирие.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Футбол
Вратарь «Реала» Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе
Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин предложил своей девушке Анастасии выйти за него замуж.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
Политика
В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье
Конгрессмены США намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает в среду американское издание The Hill.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз
Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
Экономика
На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за 5 лет
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал ожидаемый размер прибыли от транзита газа за 5 лет.
Политика
Умер легендарный генерал Махмут Гареев
Военачальник более 20 лет возглавлял Академию военных наук, до последнего дня ходил на работу и был предан делу и своей родине.
Экономика
Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря
В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.