Михаил Гуцериев, появившийся в среду в Кремле как участник встречи президента России с представителями крупного бизнеса, ответил на вопросы прессы касательно возможных следственных действий, о которых сообщалось в ряде СМИ в последние дни.

Гуцериев отреагировал на вопросы о следственных действиях

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