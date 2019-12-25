Общество

Газета.RuГазета.RuГуцериев отреагировал на вопросы о следственных действиях

Михаил Гуцериев, появившийся в среду в Кремле как участник встречи президента России с представителями крупного бизнеса, ответил на вопросы прессы касательно возможных следственных действий, о которых сообщалось в ряде СМИ в последние дни.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»

Lenta.ru11:48

Гуцериев объяснил сообщения об уголовном деле словами «созвездие идиотов»

РБК10:06

Гуцериев назвал неправдой публикации в интернете о его допросе

Известия10:44

«Созвездие идиотов»: Гуцериев прокомментировал сообщения о связанном с «Сафмаром» уголовном деле

Forbes10:40

Гуцериев пришел на ежегодную встречу Путина с бизнесменами

Ведомости10:19

Гуцериев присутствует на встрече президента с крупным бизнесом

ТАСС10:02

Гуцериев отрицает вызов на допрос: оставьте меня в покое, идиотов созвездие

Коммерсантъ10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Армия и оружие

Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии

В сирийской провинции Хасеке 23 декабря прошло очередное совместное с Турцией патрулирование границы.
Российская газета 23 декабря в 19:37
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Армия и оружие

Создание системы военных госпиталей завершится к 2025 году

Министерство обороны до 2025 года завершит создание системы военных госпиталей.
ТК Звезда 14:13
Происшествия

В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Газета.Ru 04:14
Гаджеты

Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
iXBT.com вчера в 13:15
Общество

Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
News.ru 09:52
Армия и оружие

На Украине возобновили испытания новой САУ

ГЛАС.RU 04:01
Футбол

Игрок юношеской сборной России Школик продлил контракт с «Динамо»

РИА Новости 12:46
Общество

Первую серийную атомную подлодку проекта «Ясень-М» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
РИА Новости 02:57
Авто

Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России

Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Автоновости дня вчера в 00:10
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Автоновости дня 02:45
Космос

Космический корабль Starliner приземлился после нестыковки с МКС

Маск пожелал Boeing удачи после провала Starliner Напомним, 20 декабря во время полета космического корабля Starliner компании Boeing, запущенного совместно с NASA, произошел сбой из-за ошибки в системе отсчета времени.
Национальная служба новостей 22 декабря в 09:42
Политика

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Lenta.ru 14:23
Происшествия

Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:05
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Армия и оружие

В ДНР насчитали 9 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинская армия 9 раз нарушила перемирие.
Московский Комсомолец вчера в 02:24
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 08:44
Футбол

Вратарь «Реала» Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе

Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин предложил своей девушке Анастасии выйти за него замуж.
Чемпионат 14:03
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Хоккей

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

Газета.Ru 14:12
Политика

В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Конгрессмены США намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает в среду американское издание The Hill.
Интерфакс 13:51
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз

Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
ФАН вчера в 13:05
Экономика

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за 5 лет

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал ожидаемый размер прибыли от транзита газа за 5 лет.
РЕН ТВ вчера в 10:42
Политика

Умер легендарный генерал Махмут Гареев

Военачальник более 20 лет возглавлял Академию военных наук, до последнего дня ходил на работу и был предан делу и своей родине.
Вести Татарстан 11:25
Экономика

Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:21
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное