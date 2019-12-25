Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК. По словам Гуцериева, в Кремль на встречу с президентом он «пришел как все».

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

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