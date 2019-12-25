Общество
РБКГуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК. По словам Гуцериева, в Кремль на встречу с президентом он «пришел как все».
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Культура
Юлия Беретта рассказала о возвращении Андрея Губина на сцену
Экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта, которая много лет поддерживает теплые отношения с артистом, рассказала корреспонденту издания "Собеседник" о том, что виделась с Андреем пару дней назад и лично убедилась, что певец решительно настроен на возвращение.
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Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном
Поединок Емельяненко — Джексон пройдёт в японской Сайтаме 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Компания Allseas, приостановившая строительство трубы по дну Балтийского моря из-за санкций США, может продолжить работу, отметил Новак.
Экономика
«Нафтогаз» работает над текстами соглашений с «Газпромом»
"Нафтогаз" работает над текстами соглашений для реализации подписанного Россией и Украиной протокола по газовому сотрудничеству, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Энергетика
Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что экономический эффект для бюджета страны от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ составил 6,2 трлн рублей за три года.
Армия и оружие
Турецкий генерал: США сами подтолкнули Анкару купить у РФ C-400
Генерал заявил, что Турция обратилась к России за комплексами C-400 и вскоре получит всю партию орудий.
Футбол
Роналду сменил имидж и прическу
Политика
Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым
Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Наука
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
Политика
Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина
Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
Футбол
Радимов рассказал, как Семак довел до слез его бабушку
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, как тренер главной команды петербургского клуба Сергей Семак заставил его бабушку расплакаться.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Авто
Минпромторг разделит промсубсидии в пользу отечественных концернов
Согласно внесенным поправкам, до 2025 года отечественные машины получат другие субсидии, которые окажутся для них наиболее выгодными.
Происшествия
Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Хоккей
КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА
Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Наука
Создан искусственный мозг из нанопроволоки
Эксперты измерили процессы формирования задержки и деактивации путей, когда электроток протекал через искусственную нейронную сеть, и обнаружили изменение процессов по мере продвижения.
Наука
Дрон на спирте провёл в воздухе 12 часов
По словам разработчиков, устройство смогло провести в воздухе около 12 часов. Ученые отметили, что вес аппарата составляет 15 килограммов.
Футбол
Вратарь «Реала» Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе
Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин предложил своей девушке Анастасии выйти за него замуж.
Кино
Майкл Б. Джордан пообещал сыграть Супермена правильно
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
Авто
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
Если в случае с Cadillac XT5 речь идет, прежде всего, о технических доработках хорошо знакомого россиянам кроссовера, то старший брат XT6 – настоящее для всех нас откровение.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Политика
США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции
Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион.
Происшествия
В Иране разбился МиГ-29. Пилот погиб
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Иране. Боевая машина упала в горах рядом с городом Ардебиль, что на северо-западе страны.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Как сообщает агентство «REGNUM», возвращающийся из дальнго похода ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы.