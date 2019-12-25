Общество

РБКРБКГуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК. По словам Гуцериева, в Кремль на встречу с президентом он «пришел как все».
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Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»

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Гуцериев объяснил сообщения об уголовном деле словами «созвездие идиотов»

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Экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта, которая много лет поддерживает теплые отношения с артистом, рассказала корреспонденту издания "Собеседник" о том, что виделась с Андреем пару дней назад и лично убедилась, что певец решительно настроен на возвращение.
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Роналду сменил имидж и прическу

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Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Сирия подаст иск против США за разграбление нефти

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
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СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

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Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
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Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина

Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
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Радимов рассказал, как Семак довел до слез его бабушку

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Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
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Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
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Создан искусственный мозг из нанопроволоки

Эксперты измерили процессы формирования задержки и деактивации путей, когда электроток протекал через искусственную нейронную сеть, и обнаружили изменение процессов по мере продвижения.
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Дрон на спирте провёл в воздухе 12 часов

По словам разработчиков, устройство смогло провести в воздухе около 12 часов. Ученые отметили, что вес аппарата составляет 15 килограммов.
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Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин предложил своей девушке Анастасии выйти за него замуж.
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Майкл Б. Джордан пообещал сыграть Супермена правильно

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
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В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac

Если в случае с Cadillac XT5 речь идет, прежде всего, о технических доработках хорошо знакомого россиянам кроссовера, то старший брат XT6 – настоящее для всех нас откровение.
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Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции

Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион.
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В Иране разбился МиГ-29. Пилот погиб

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Иране. Боевая машина упала в горах рядом с городом Ардебиль, что на северо-западе страны.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
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