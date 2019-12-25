Совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев приглашен на традиционную встречу президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, передает корреспондент ТАСС. Гуцериев не стал общаться с журналистами и отвечать на их вопросы об обысках в офисах группы.

Гуцериев присутствует на встрече президента с крупным бизнесом

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