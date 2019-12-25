Общество
ТАССГуцериев присутствует на встрече президента с крупным бизнесом
Совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев приглашен на традиционную встречу президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, передает корреспондент ТАСС. Гуцериев не стал общаться с журналистами и отвечать на их вопросы об обысках в офисах группы.
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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от НДФЛ малоимущих.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
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Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
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Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин усомнился в том, что большинство граждан страны чувствуют, что национальные проекты поменяют их жизнь к лучшему.
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«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»
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Все тайны, касающиеся дочери, Нюша рассказала одному из журналов. Фотография певицы и её малышки украсила обложку издания.
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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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В Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать
СКР начал расследование уголовного дела против двух полицейских, которые отказались принимать заявление о пропаже подростка, пишет «МК».
Авто
Русский Tesla Cybertruck продают за 666 тыс. рублей
Создатели самодельного, прославившегося на всю Россию пикапа просят за него 666 666 рублей.
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В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Политика
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Здоровье
Россиян предупредил Роспотребнадзор о передающейся через собак болезни
Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
Единоборства
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Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Политика
Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города.
Происшествия
Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой
Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой.
Экономика
Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.